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    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 01:54

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü. Piyade Teğmen Canbert Tatat Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu. Şehit Teğmen Canbert Tatar’ın babası"Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun"dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası Çetin Tatar ile telefonda görüştü.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Mayıs'ta İdlib'de şehit olan Tatar'ın Elazığ Yenimahalle'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Bakan Kurum, şehidin babası Çetin, annesi Suna ile eşi Melek Tatar'a başsağlığı dileklerini iletti.

    Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin babası Çetin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

    Baba Tatar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizler sağ olun, vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Allah razı olsun." diye konuştu.

    İdlib bölgesinde 27 Mayıs'ta icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada yaralanan Piyade Teğmen Canbert Tatar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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