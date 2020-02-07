Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Ciddi felaketler yaşıyoruz." dedi.