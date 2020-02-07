Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, 'Ciddi felaketler yaşıyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş Cihan Erat için düzenlenen cenaze törenine katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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