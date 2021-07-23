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    Başkan Erdoğan sel bölgesi Arhavi'de açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 23.07.2021, 18:13

    Artvin'in Arhavi ilçesinde dün şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Başkan Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, "Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını dağda yolda bırakmaz bunu bölye bilesiniz. Şu anda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yanımda. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bitireceğiz." dedi.

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