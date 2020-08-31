Başkan Erdoğan sel bölgesinde duyurdu! Müjdeleri sıraladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-sel-bolgesinde-duyurdu-mujdeleri-siraladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra sel bölgesinde halka hitap etti ve müjdeleri sıraladı. Erdoğan, "Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur." dedi.