Başkan Erdoğan: Siber vatana da sahip çıkacağız

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan canlı yayında olduğu koronavirüs aşısının kendisine herhangi bir yan etki yapmadığını açıkladı. Başkan Erdoğan Cuma Namazının hemen ardından Dolmabahçe Sarayı’ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi’nin restorasyon sonrası açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini, medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. Osmanlı döneminden başlayan Cumhuriyet döneminde hızlanan bu sürecin saldırılarına merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok eserde en çarpıcı halde görebiliriz" dedi.