  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Siber vatana da sahip çıkacağız

    Başkan Erdoğan: Siber vatana da sahip çıkacağız

    Giriş Tarihi: 15.01.2021, 15:01

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan canlı yayında olduğu koronavirüs aşısının kendisine herhangi bir yan etki yapmadığını açıkladı. Başkan Erdoğan Cuma Namazının hemen ardından Dolmabahçe Sarayı’ndaki Milli Saraylar Resim Müzesi’nin restorasyon sonrası açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini, medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. Osmanlı döneminden başlayan Cumhuriyet döneminde hızlanan bu sürecin saldırılarına merhum Mehmet Akif başta olmak üzere pek çok eserde en çarpıcı halde görebiliriz" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan: Siber vatana da sahip çıkacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Menemen tebriği
    Başkan Erdoğan'dan Menemen tebriği
    İzmir'deki camide HES kodlu ibadet! Örnek olacak tedbirler
    İzmir'deki camide HES kodlu ibadet! Örnek olacak tedbirler
    Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
    Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
    Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek
    Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
    Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
    Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
    Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek
    Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı oldu
    Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Bende aşı oldum
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Bende aşı oldum
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak
    Ümit Özdağ'dan partisi ve CHP'ye sert sözler: Muğla'da 45 kişiyi istifaya zorladılar
    Ümit Özdağ'dan partisi ve CHP'ye sert sözler: Muğla'da 45 kişiyi istifaya zorladılar