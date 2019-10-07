Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, "Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.
Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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