Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-sivasa-telefondan-seslendi-onemli-bir-doneme-giriyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas’ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısı'na katıldı. Binali Yıldırım toplantı sırasında cep telefonu ile aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sivaslıları buluşturdu. Erdoğan konuşmasında "Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde ben inanıyorum ki Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır." ifadesini kullandı.