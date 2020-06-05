Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı kararını iptal etti! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-sokaga-cikma-yasagi-kararini-iptal-etti-hafta-sonu-sokaga-cikma-kisitlamasi-olmayacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Corona virüsle mücadelede başarıya ulaşan ülkemizde normalleşme süreci başladı. Birçok işyeri ve kısıtlamanın kaldırıldığı Türkiye'de haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyordu. Bu hafta 16 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Başkan Erdoğan tarafından iptal edildi. Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" dedi.