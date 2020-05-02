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    Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı

    Giriş Tarihi: 02.05.2020, 15:28

    Başkan Erdoğan koronavirüs yardımları kapsamında Somali'ye gönderilen yardım paketine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    Son dakika haberi; Başkan Erdoğan korona virüs yardımları kapsamında Somali'ye gönderilen yardım paketine ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    Başka Erdoğan paylaşımında "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.

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