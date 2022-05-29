Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız

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İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanına giren Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti. Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan alandaki kişi sayısının 560 bin olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iftiraları ile ilgili olarak "Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Erdoğan ölümüne burada" ifadelerini kullandı.