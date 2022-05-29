  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız

    Başkan Erdoğan: Son nefesimize kadar buradayız

    Giriş Tarihi: 29.05.2022, 19:23

    İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanına giren Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti. Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan alandaki kişi sayısının 560 bin olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iftiraları ile ilgili olarak "Bize kaçacak diyenler kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Erdoğan ölümüne burada" ifadelerini kullandı.

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    Atatürk Havalimanı’nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
    Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi
    Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi
    Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek
    Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek
    İstanbul’un Fethi’nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde!
    İstanbul'un Fethi'nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde!
    Başkan Erdoğan’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Böyle bir kepazeliğe asla izin veremeyiz
    Başkan Erdoğan'dan kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle bir kepazeliğe asla izin veremeyiz
    CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde rüşvet soruşturması! 2 memur görevden uzaklaştırıldı
    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 2 memur görevden uzaklaştırıldı 26.5.2022 11:36:24
    İzmir’deki FETÖ operasyonunda kritik isimlere gözaltı! Yakın akrabalarından dahi gizlemişler
    İzmir'deki FETÖ operasyonunda kritik isimlere gözaltı! Yakın akrabalarından dahi gizlemişler
    İzmir’de hava destekli operasyon
    İzmir'de hava destekli operasyon
    Soyer’den manidar Yunanistan ziyareti
    Soyer'den manidar Yunanistan ziyareti
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    İstanBaşkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu
    Atatürk Havalimanı’nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
    Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen SOLOTÜRK gösterisi
    Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi
    Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi
    Manisa’da korkunç kaza! Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı
    Manisa'da korkunç kaza! Ehliyetsiz ve alkollü sürücü dehşet saçtı
    Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek
    Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek