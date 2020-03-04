Başkan Erdoğan tarihi videoyu izletti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-tarihi-videoyu-izletti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler Tepesi boş kalacak" sözlerine tepki göstererek "Belki Bay Kemal'e ilham vesilesi olur' dedi ve Türkiye'nin son 100 yılda verdiği milli mücadeleyi anlatan kısa bir video film izletti. Film sonrası konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, 'Bugün Suriye'ye savaş açsak banko Şam'ı tutarım' diyenler yerini yıllar önce belli etmiştir. Kimin nerede olduğunu çok dikkatle takip etmemiz lazım. Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esad'ın yanıdır." ifadelerini kullandı.