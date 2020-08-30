Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zaferin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Pandemi nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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