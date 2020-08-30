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    Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

    Giriş Tarihi: 30.08.2020, 15:53

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zaferin 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Pandemi nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.

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