Başkan Erdoğan: TEKNOFEST'i uluslararası marka haline getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Gençlerimiz her sene TEKNOFEST teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi. TEKNOFEST'in uluslararası bir marka haline geleceği haberini veren Erdoğan, "Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Başta Can Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.