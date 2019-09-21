Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." paylaşımı sonrası Teknofest'i ziyaret etti.
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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