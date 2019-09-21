Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin güçlü Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." paylaşımı sonrası Teknofest'i ziyaret etti.