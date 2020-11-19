Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokuyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-tim-heyetini-kabul-etti-turkiyeyi-yeniden-bir-yukselis-trendine-sokuyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Burada konuşan ve flaş mesajlar veren, Başkan Erdoğan, “Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokuyoruz” dedi.​