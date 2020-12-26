Başkan Erdoğan: TOGG'un pillerinde yerli üretim lityum kullanacağız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-toggun-pillerinde-yerli-uretim-lityum-kullanacagiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi’nin açılışı gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Tesisle birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.