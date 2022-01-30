Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-trabzonsporlulara-mujdeyi-verdi-trabzonspor-zaman-tunelini-kuruyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, " Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.