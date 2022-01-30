Başkan Erdoğan Trabzonsporlulara müjdeyi verdi: Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, " Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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