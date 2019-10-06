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Başkan Erdoğan: Trump dediğimiz noktaya geldi

Giriş Tarihi: 06.10.2019, 16:04

Partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşmasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile 'Güvenli Bölge' anlaşmasının detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller." diye konuştu.

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