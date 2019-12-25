Başkan Erdoğan: Tunus ile iş birliği üzerinde durduk

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-tunus-ile-is-birligi-uzerinde-durduk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, konuşmasında, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor." ifadelerini kullanarak, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." dedi.