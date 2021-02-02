Başkan Erdoğan: Türkiye bunu yapabilen iki ülkeden biri oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda konuştu. Erdoğan, ''Bir dönem savaş bilançosu gibi trafik kazaları haberleri dinlerdik. Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu'' açıklamasında bulundu.