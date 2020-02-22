Başkan Erdoğan: Türkiye kritik mücadeleler verirken dayanağı olmayan tartışmalar yapılıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da ve Akdeniz'deki mücadelesindeki gelişmelere ilişkin, "Türkiye Suriye'de Libya'da Akdeniz'de kritik mücadele verirken içeride hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatılıyor" ifadelerini kullandı. İşte son dakika açıklamalarının ayrıntıları...