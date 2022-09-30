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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Tuzakları boşa çıkardık, ekonomi programımızı yeniden belirledik

    Başkan Erdoğan: Tuzakları boşa çıkardık, ekonomi programımızı yeniden belirledik

    Giriş Tarihi: 30.09.2022, 11:43

    Son dakika Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk" dedi. "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir" diyen Başkan Erdoğan, "Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine sahip ülkeyiz" diye konuştu.

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