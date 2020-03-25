Başkan Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ulusa-seslenis-konusmasi-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, "Türkiye koronavirüs ile mücedelede en erken tedbir alan ülkedir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.