Başkan Erdoğan Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-uluslararasi-yatirim-zirvesine-videolu-mesaj-gonderdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan "Yatırımlarını arttıran nadir ülkelerden biri olduk" dedi. Başkan Erdoğan, "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik." ifadelerini kullandı.