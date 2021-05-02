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    Başkan Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı

    Giriş Tarihi: 02.05.2021, 15:11

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

    Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Yıldırım, Kovid-19 nedeniyle bir süredir Medical Park Maltepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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