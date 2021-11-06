Başkan Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basket oynadı! İbrahim Kalın yeni görüntüleri paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-umraniyede-genclerle-basket-oynadi-ibrahim-kalin-yeni-goruntuleri-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gittiği Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Ümraniye Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Başkan Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, gençlerin yanına gelen Erdoğan, 'Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle.' diyerek oyuna katılıyor.

Görüntülerde, gençlerin yanına gelen Erdoğan, 'Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle.' diyerek oyuna katılıyor.