Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.
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