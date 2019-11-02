 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Giriş Tarihi: 02.11.2019, 14:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm fragmanı izle
İzmir'de korkunç kaza!
İzmir'de korkunç kaza!
Hercai 19. bölüm tek parça izle
Hercai 19. bölüm tek parça izle
Hercai son bölüm izle!
Hercai son bölüm izle!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
İzmir'de korkunç kaza!
İzmir'deki korkunç kazada sürücü çarptı, kaçtı, arkasına bile bakmadı
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
CHP'den HDP'nin önerisine destek!
Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
İzmir'de parçalanmak üzere olan gemiye dev akaryakıt operasyonu
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var
Başkan Erdoğan:Gürcistan ile her alanda gelişen bir ilişkimiz var