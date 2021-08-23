Başkan Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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