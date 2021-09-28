Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayan ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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