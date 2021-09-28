  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek

    Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek

    Giriş Tarihi: 28.09.2021, 17:19

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayan ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Erdoğan’dan Küresel Kovid-19 Zirvesi’ne video mesaj
    Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj
    İşte CHP’li Tunç Soyer’in yarım kalan projeleri! İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    İşte CHP'li Tunç Soyer'in yarım kalan projeleri! İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    Karşıyaka’da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki:
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki:
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Erdoğan’dan Küresel Kovid-19 Zirvesi’ne video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'nde önemli mesajlar
    İşte CHP’li Tunç Soyer’in yarım kalan projeleri! İzmir’in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    İşte CHP'li Tunç Soyer'in yarım kalan projeleri! İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi
    Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki:
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yeni yurtlardan haberin var mı?
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
    TEKNOFEST’te Türk Yıldızları’ndan nefes kesen şov
    TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov