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    Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme

    Giriş Tarihi: 05.03.2021, 17:05

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel ile Türkiye'nin AB üyeliği sürecini değerlendirdi. Erdoğan bu kapsamda AB'nin bundan sonraki süreçte daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi.

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