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    Başkan Erdoğan ve Merkel'den ortak basın açıklaması

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 15:30

    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ve Angela Merkel ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık." açıklamasında bulundu.

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