Başkan Erdoğan ve Merkel'den ortak basın açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ve-merkelden-ortak-basin-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ve Angela Merkel ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık." açıklamasında bulundu.