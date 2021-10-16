Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ve Angela Merkel ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan ve Merkel'den ortak basın açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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