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Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 05.03.2020, 22:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus devlet adamı Vladimir Putin, Moskova'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Alınan ateşkes kararının tarihini açıklayan Başkan Erdoğan, "Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışmalar hızla ve etkin şekilde yürütülecektir. Amacımız, bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir." ifadelerini kullandı.

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