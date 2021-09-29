Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi başladı. İki lider görüşme öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de barış Türkiye Rusya ilişkilerine bağlı. Atılan adımlardan dönmemiz mümkün değil. İlişkilerimizi daha iyi konuma geleceğine inanıyorum" dedi.
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi! Görüşme öncesi liderlerden kritik mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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