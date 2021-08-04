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    Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

    Giriş Tarihi: 04.08.2021, 11:58

    Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyet'ini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır" dedi.

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