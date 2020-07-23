Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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