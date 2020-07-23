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    Başkan Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 12:51

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

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