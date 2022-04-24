Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

GARANTÖRLÜK KONUSU

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.