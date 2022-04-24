Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna olumlu baktıklarını dile getirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.
SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
GARANTÖRLÜK KONUSU
Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.