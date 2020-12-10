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    Başkan Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesinin ardından anlaşmalar imzalandı

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 17:28

    Başkan Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tarihi törene katıldı. Törende mevkidaşı Aliyev ile birlikte konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, daha sonra programına ikili görüşme ile devam etti. Erdoğan ve Aliyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalandı.

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