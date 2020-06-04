Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac yaptıkları görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Bundan sonra da kardeşlik hukukumuzun gereğini yapacağız" dedi. Darbeci Hafter'i tarih yargılayacak mesajı veren Başkan Erdoğan, "Darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti salgın konusunda gerekli tedbirleri aldı." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Serrac'tan ortak açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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