Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katılıyor. Başkan Erdoğan Giresun'daki açılışta açıklamalarda bulundu. Giresun'da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılık sezonunu açtı.
Başkan Erdoğan "Vira Bismillah" diyerek balıkçılık sezonunu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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