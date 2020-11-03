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    Başkan Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan 2 Türk ile görüştü

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 18:36

    Başkan Erdoğan Avusturya'nın Viyana şehrinde meydana gelen terör saldırısı esnasında canlarını hiçe sayarak Avusturyalıları kurtaran Türk vatandaşları Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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