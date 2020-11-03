Başkan Erdoğan Avusturya'nın Viyana şehrinde meydana gelen terör saldırısı esnasında canlarını hiçe sayarak Avusturyalıları kurtaran Türk vatandaşları Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Viyana'da yaralıların yardımına koşan 2 Türk ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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