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    Başkan Erdoğan yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

    Giriş Tarihi: 18.04.2020, 15:42

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi. Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

    Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

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