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    Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 20:09

    Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği kritik koronavirüs kararlarını açıkladı. Erdoğan, "Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürdürme kararını aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

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