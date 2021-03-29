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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı! 58 şehir kırmızı kategoriye döndü

    Başkan Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı! 58 şehir kırmızı kategoriye döndü

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 20:30

    Herkesin gözü Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamadaydı. Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" dedi. İşte alınan bütün kararlar..

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