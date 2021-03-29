Herkesin gözü Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamadaydı. Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" dedi. İşte alınan bütün kararlar..
Başkan Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı! 58 şehir kırmızı kategoriye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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