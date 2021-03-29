Başkan Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı! 58 şehir kırmızı kategoriye döndü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-yeni-koronavirus-kararlarini-acikladi-58-sehir-kirmizi-kategoriye-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Herkesin gözü Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamadaydı. Başkan Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" dedi. İşte alınan bütün kararlar..