Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli’ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi’nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör’ünü inceledi. Başkan Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör’ü kullandı.
Başkan Erdoğan, yerli ve elektrikli Ekskavatör’ü kullandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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