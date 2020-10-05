Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitimle ilgili kritik açıklamalar yaptı ve alınan kararları duyurdu. Başkan Erdoğa, "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararı duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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