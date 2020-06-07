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    Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı

    Giriş Tarihi: 07.06.2020, 15:52

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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