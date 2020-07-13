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    Başkan Erdoğan'a çağrı: Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın

    Giriş Tarihi: 13.07.2020, 18:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Başkan Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay tarafından müze statüsünden çıkarılan Ayasofya'yı ibadete açtı.

    Dünyada tüm gözler Türkiye'ye döndü. Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için de tarih belirlendi: 24 Temmuz. Son dönemde gündemde olan en önemli konulardan biri ise Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu.

    "İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"

    Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, "Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek." dediği talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı.

    Görüşmede; Bayramoğlu, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ise bu sözlere "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

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