Başkan Erdoğan'a Prag'da coşkulu karşılama

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı. Ülkede yaşayan ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türk vatandaşları "Reis ölümüne seninleyiz" ve "Çekya 'daki Türkler sizi seviyor" pankartlarıyla Başkan Erdoğan'ı karşıladı.