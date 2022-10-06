Başkan Erdoğan'a Prag'da coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da coşkuyla karşılandı. Ülkede yaşayan ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türk vatandaşları "Reis ölümüne seninleyiz" ve "Çekya 'daki Türkler sizi seviyor" pankartlarıyla Başkan Erdoğan'ı karşıladı.
Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Toplantıya, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre davet edildi.
Başkan Erdoğan, toplantı öncesi Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'ne ait rezidans önünde kendisini bekleyen Türk vatandaşları ile buluştu.