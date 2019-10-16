Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından sloganlarla karşılandı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şehit olan vatandaşlarımıza ithafen partililerce yapılan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'' sloganları salonu inletti. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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