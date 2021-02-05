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    Başkan Erdoğan'da ailelere flaş çağrı: Çocuklarınıza sahip çıkın...

    Giriş Tarihi: 05.02.2021, 15:53

    Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyonlara çok sert çıktı. Başkan Erdoğan,Teröre ve şiddete bulaşanın gözünün yaşına bakmayacağız., yargının önüne çıkaracağız. Evlatlarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı profesyonel provokatörlere bırakmayın." diyerek ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Bu işin içinde ana muhalefet partisinin il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin, ismini vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı var; yahu sizin orada ne işiniz var, gidin siyaset yapın gençleri tahrik etmenin anlamı ne?" diyerek CHP ve HDP'ye sert çıktı. Erdoğan, "2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Kadınlara sadece vitrin süsü olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımının altındaki en büyük adımlarının arkasında hep AK Parti yer alıyor." dedi.

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